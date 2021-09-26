Лавров осудил планы «отдельных государств» милитаризировать интернет

Одним из новых глобальных вызовов стало намерение отдельных государств милитаризировать интернет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр сообщил, что Москва призывает согласовать в рамках ООН «пути обеспечения международной информационной безопасности». По его словам, «критерием должны быть не чьи-то «специальные правила», а универсальные договоренности». Именно на это, как подчеркнул глава МИДа, «нацелены» российские «инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью», передает РИА «Новости».

Напомним, Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений с использованием IT-технологий. Кроме того, Москва призывает разработать «конвенцию по борьбе с киберпреступностью».