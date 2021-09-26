 

Полиция Нидерландов задержала двух украинцев по подозрению в причастности к нелегальной миграции

26.09.2021, 0:40, Новости дня
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На судне, которое следовало в Великобританию, находились 11 граждан Албании.

Двух украинцев, из которых состоял экипаж, арестовали по подозрению в причастности к контрабанде.

Полиция ведет расследование.

Телеканал NOS уточняет, что албанцы были спрятаны в трюме судна, когда его проверяли, и это стало поводом для подозрений в нелегальной деятельности.

Представитель правоохранительных органов Нидерландов отметил, что контрабандисты все чаще используют парусные суда. Несколько из них уже перехвачены возле побережья Нидерландов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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