 

“Какая проблема?” Нардеп от “Слуги народа” удивился, что бой Усика не показывает украинский гостелеканал

26.09.2021, 0:40, Новости дня
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“Вопрос к государственному каналу, на который каждый год мы выделяем бюджетное финансирование. Какая проблема была в том, чтобы показать бой Усика, для того чтобы в каждом уголке Украины люди могли поболеть за нашего козака?”, – написал он.

https://www.facebook.com/ustenko.oleksii/posts/553840579207533

В эти минуты в Лондоне бой между Усиком и Джошуа продолжается.

Из украинских вещателей поединок показывает лишь платный видеосервис MEGOGO.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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