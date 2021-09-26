 

«Дорогой Отче Спиридоне. Помоги нам с Колей Некрасовым поженица»

26.09.2021, 0:34, Разное
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Чем живут и о чем мечтают воспитанницы приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре.

Сольба в переводе с угро-финского означает «живая вода». Это маленькая речка, протекающая на границе Ярославской и Московской области. На берегу Сольбы располагается Николо-Сольбинский женский монастырь. В стенах монастыря находится приют для девочек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Монастырь расположен удаленно от других поселений. Вокруг бескрайние леса Ярославской области. По этой причине девочки учатся в общеобразовательной школе при монастыре — «Доброй школе на Сольбе». Здесь также учатся дети священников и сотрудников монастыря.

«Однажды я сказала маме, что хочу жить в храме…». Так отвечали почти все девочки на вопрос, почему они в приюте. Чтобы познакомиться с ними ближе, я просила их рассказать о себе и своей жизни с помощью фотографий.

«Нам дали задание сфоткать на пленочный фотоаппарат, там было 24 кадра. Мы пошли к воспитательнице. Она дала разрешение только на пятнадцать минут. А мы задержались на полчаса. Было очень весело. Мы берегли каждый кадр, очень долго думали над ним», — рассказывают девочки.

Когда я приехала в следующий раз, они меня ждали. Я привезла распечатанные фотографии и попросила нарисовать на них все, что им хочется. Я просила детей не бояться испортить фотографии, не стесняться сделать «некрасиво» или «неправильно». Так получился наш совместный фотопроект. И именно благодаря этой комбинации получилось рассказать не только о физической составляющей, но и эмоциональной. Проект состоит из трех частей: мои фотографии, фотографии девочек и рисунки на фотографиях.

Ольга Матвеева,
фотограф

СПРАВКА

«Добрая школа на Сольбе» — это частное образовательное учреждение, созданное при Николо-Сольбинском женском монастыре Переславской епархии. Включает в себя общеобразовательную школу-пансион с дополнительным образованием, профессиональный колледж с постоянным проживанием учащихся и детский сад для дошкольников.

«Добрая школа на Сольбе» создана на базе монастырского приюта для девочек, открытого в 2007 году. В 2012 году школа получила лицензию на ведение образовательной деятельности. В 2013-2014 годах была получена государственная аккредитация.

Монастырь расположен на берегу небольшой речки Сольбы среди живописных лесов, вдалеке от городов. До ближайшего города, Переславля-Залесского — 70 км, до Сергиева Посада и Ростова Великого – 100 км, до Москвы и Ярославля — 180 км.

В школе обучаются преимущественно дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из неполных и многодетных семей, дети священников и сотрудников монастыря, дети из окрестных деревень.

Так как школа создана при женском монастыре, в ней обучаются только девочки. Воспитанницы школы много общаются с сестрами монастыря, участвуют в совместных делах и праздниках.

Часть 1Аня

— Однажды я сказала маме, что хочу жить в храме. Мама посмотрела и нашла Николо-Сольбинский женский монастырь. Первое время было тяжело, но потом я привыкла, и девочки со мной подружились. Трудно было привыкнуть к графику. Родители ко мне приезжают раз в месяц.

Люблю смеяться. Святителю Спиридону мы рассказываем разные нужды. Например, у мамы проблемы на работе, и я прошу Спиридона помочь ей. У меня три родных брата и четверо сводных братьев. У нас 8 детей. Я самая младшая. Когда вырасту, я хочу стать актрисой. Я была ангелом, одноглазкой. Хочу сыграть крошечку-хаврошечку. Мне дали грамоту.

А еще я очень люблю животных. Я бы сюда взяла крысу, собачку и кота.

Они бы у меня дружно жили.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета



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