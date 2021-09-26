15 фото ужасного начала дня, после которых твоя жизнь покажется тебе не такой уж плохой
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Никто не любит просыпаться рано утром и идти на работу или учебу, всем знакомо это состояние.
Когда опаздываем, все валится из рук и кажется это самое ужасное утро. Однако в нашей подборке сегодня есть ситуации и похоже, а может даже и знакомы вам из личного опыта.
Проснулся от того, что меня топят соседи сверху
Ночью дерево свалилось на наш дом и проломало крышу
Вот что мне попалось в ресторане во время завтрака
И да это во время срыва рассыпались антидепрессанты
В тот самый момент, когда я опаздывал на работу
Нашел это утром в доме, кажется, у нас гости
Вчера мы купили новый диван
Очень больно на это смотреть
А это я сегодня утром поскользнулся в душе
Бриллиант в моем кольце сегодня выпал. Гарантия качества изготовления — 10 лет. Вчера исполнилось 10 лет нашей свадьбы
Меткая птица пожелала мне «хорошего дня»
Когда еще не проснулся
Никогда не оставляй в машине газировку, когда за окном -16 градусов
Неудачная покраска
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