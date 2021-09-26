 

15 фото ужасного начала дня, после которых твоя жизнь покажется тебе не такой уж плохой

26.09.2021, 0:14, Разное
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Никто не любит просыпаться рано утром и идти на работу или учебу, всем знакомо это состояние.

Когда опаздываем, все валится из рук и кажется это самое ужасное утро. Однако в нашей подборке сегодня есть ситуации и похоже, а может даже и знакомы вам из личного опыта.

Проснулся от того, что меня топят соседи сверху

Ночью дерево свалилось на наш дом и проломало крышу

Вот что мне попалось в ресторане во время завтрака

И да это во время срыва рассыпались антидепрессанты

В тот самый момент, когда я опаздывал на работу

Нашел это утром в доме, кажется, у нас гости

Вчера мы купили новый диван

Очень больно на это смотреть

А это я сегодня утром поскользнулся в душе

Бриллиант в моем кольце сегодня выпал. Гарантия качества изготовления — 10 лет. Вчера исполнилось 10 лет нашей свадьбы

Меткая птица пожелала мне «хорошего дня»

Когда еще не проснулся

Никогда не оставляй в машине газировку, когда за окном -16 градусов

Неудачная покраска



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