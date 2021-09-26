 

Лавров заявил о беспокойстве Москвы по поводу напряженности между Китаем и США

26.09.2021, 0:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосква обеспокоена нагнетаемой напряженностью между Пекином и Вашингтоном, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы, конечно же, видим, как нагнетается напряженность в отношениях между Китаем и США, видим, кто играет первую скрипку в этом не очень приятном развитии событий. Нас это, конечно, тревожит», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что РФ выступает за взаимоуважительные отношения между великими державами, необходимо предотвратить возможность перерастания этих отношений в ядерную войну.

«Хорошо, что президенты (России и США Владимир) Путин и (Джо) Байден подтвердили неприемлемость ядерной войны в принципе, но я-то считаю, что любая война между великими державами, между ядерными державами неприемлема, потому что риски ее перерастания в ядерный конфликт огромные», – сообщил глава ведомства.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан заявил, что Пекин должен занять более агрессивную позицию на фоне действий Вашингтона.



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