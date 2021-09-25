Истерика стареющих баб – Личное мнение

Сиплая певица Слава продемонстрировала громоздкие ягодицы. Наверное, чтобы доказать окружающим, что она — факбл.

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Крошки, вот вам прописная истина: женщина, пытающаяся прямо или косвенно убедить мир в своей сексуальной привлекательности, выглядит жалко.

Я устала вам эту истину повторять, но вы упорно отказываетесь её принимать.

Когда я говорю, что 38-летняя Ксения (Вера, Надежда, Любовь) не может конкурировать в эротическом плане с 19-летней Валей (Таней, Маней, Галей), вы реагируете весьма предсказуемо.

Примерно так:

Что за бред я сейчас прочитала? Писать больше не о чем?

Ну, и далее — по списку:

1) И 19-летние бывают рыхлыми, а можно быть сексуальной и подтянутой и в 40.

2) Что 19-летние знают о сексе? А у женщин за 30 есть опыт: мы точно знаем, чего мы хотим.

3) Тебе самой — не 19. Тебя тоже уже нельзя трахать?

Слетайтесь сюда, кошёлки: учить буду. Прописным, в очередной раз, истинам.

Взрослая женщина, — не студентка, не юная девушка, не старлетка — доказывающая окружающим, что она красивее и желаннее молодых, выглядит жалко. Точка. Это — прописная истина.

Не верите? Пересмотрите видео с сиплой Славой.

Можно ли хотеть 40-летнюю женщину? Да, можно. Не всякую, но можно. Но нужно ли?

Есть такой архетип. Я называю его «королева». Название пошлое, но лучше я пока не придумала.

Королева — это зрелая привлекательная женщина, не просто уверенная в собственной привлекательности, а, в принципе, не оценивающая себя с точки зрения привлекательности и сексуальной востребованности.

К своим 40 годам эта женщина добилась того, что представляет из себя гораздо большее, чем набор половых органов.

Я — такая женщина. Серсея из «Игры престолов» — такая женщина. Клэр Андервуд из «Карточного домика» — тоже такая.

Представить не могу, чтобы я, подобно сиплой Славе, повернулась к зеркалу жопой и заявила, что меня можно трахать.

Я не задумываюсь о том, хотят меня мужики трахнуть или нет.

Но я точно знаю, что многие из них хотят находиться в моём обществе, общаться со мной, обсуждать дела, советоваться со мной, зная, что не подставлю, не буду трепать языком, а помогу.

Мужчины хотят со мной дружить, а не вытирать об меня писюн. И мне это нравится.

Я не могу представить Серсею, отпилившую в зрелом возрасте нос и устроившую истерику в Инстаграме, доказывая, что губы у неё — свои, а в 38 она выглядит «младше завистливых куриц в 25».



Фото: Соцсети

Это же оксюморон.

Не хотите быть посмешищами на старости лет — умнейте. Других вариантов нет.

А то так и будете до пенсии или даже после впаривать миру свою осетрину второй свежести. Мир же в ответ будет крутить пальцем у виска и недоуменно пожимать плечами.

Опять с чем-то несогласны? Тогда мне вас искренне, от всей души жаль.

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