 

Этот мужчина решил сам сделать лодку и отправиться в кругосветное путешествие на год, чтобы доказать, что это возможно

25.09.2021, 23:20, Разное
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Гражданин Польши, Марчин Климчак, будучи ещё подростком, мечтал о кругосветном путешествии. Мужчина сам построил лодку, на которой собирается в одиночку покорить мировой океан.

Осенью 2021 года Марчин начнёт своё приключение, которое по его плану будет длиться чуть меньше года. Отправной точкой для новоиспеченного моряка станет город Гдыня.

Маршрут будет проходить через Индийский океан, Датский и Балтийский пролив. Завершит же Марчин своё путешествие в Польше.

Подобное путешествие за всю историю Польши делал только один человек – Хенрик Яскула. Он смог покорить в одиночку мировой океан, при этом не останавливаясь ни в одном порту мира.

Поляк потратил два года на создание своего судна. В качестве основных материалов Марчин Климчак использовал сосну в сочетании с листами фанеры.

На задней части мужчина установил специальное крепление для мачт. Он планирует получать электроэнергию с помощью ветра и ультрафиолета.

В связи с образовавшейся мировой пандемией, мужчине пришлось немного сдвинуть сроки, но он не планирует отказываться от своей мечты.

«Я вынашивал свою мечту всю жизнь, надеюсь, в этот раз у меня всё получится»



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