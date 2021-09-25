 

Мужчина устроил стрельбу в ТЦ в Сочи

25.09.2021, 23:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ ТЦ «Моремолл» в Сочи произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета, сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщили в главке, конфликт «между двумя мужчинами» возник «на бытовой почве». 22-летний житель Сочи «произвел выстрел вверх». Участники конфликта задержаны и доставлены в дежурную часть, пострадавших нет, передает ТАСС.

В мае в Сочи произошла массовая драка со стрельбой. В драке приняли участие около десяти мужчин.



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