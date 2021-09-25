Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН

Выступая на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил хештег для соцсетей в поддержку Устава организации – #НашиПравилаУставООН.

По словам Лаврова, «все мы в одной лодке», поэтому в общих интересах, чтобы «она крепко держалась на волнах мировой политики». Различия не должны мешать сотрудничеству, «только так» можно «выполнить высокую миссию» ООН – «уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех». «В заключение предлагаю хештег – #НашиПравилаУставООН», – сказал министр.

Хештег собираются запустить в соцсетях на шести языках ООН в поддержку Устава ООН, который, как не раз указывала Москва, нарушается и подвергается нападкам государствами, продвигающих концепцию «миропорядка, основанного на правилах», передает ТАСС.

Лавров осудил попытки подрыва ооноцентричной архитектуры, сформированной по итогам Второй мировой войны. Он подчеркнул, что требуется «единение, а не новый раскол». СБ ООН нужно «адаптировать к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки», сказал он.

По его словам, «на размывание ооноцентричного мироустройства направлены и усилия ряда стран по переписыванию истории Второй мировой войны». Так, Лавров указал, что члены ЕС и НАТО «отказываются поддерживать резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма, отвергают предложения осудить практику разрушения памятников освободителям Европы от «коричневой чумы».

Насаждение Западом «порядка, основанного на правилах», может привести к опасным рецидивам блоковой политики и разделительным линиям между государствами, сказал Лавров. По его словам, «волюнтаристские правила» могут применяться и внутри стран Запада, если кто-то там становится слишком самостоятельным. В частности, многие СМИ сочли «эпопею с поставками подводных лодок в Австралию» реакцией на обсуждение «стратегической автономии» Европы, зазвучавшие с новой силой «после поспешного выхода США из Афганистана», сказал глава МИДа. Ситуация вокруг выхода войск США и НАТО из Афганистана тоже является «иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок».

Министр указал, что «число проблем на глобальной повестке продолжает расти», «право сильного все чаще пытаются применять против силы права», а «среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства». Глава МИД РФ призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.