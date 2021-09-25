Денисова передала омбудсмену Турции список политзаключенных в Крыму

Во время встречи украинский омбудсмен обсудила с турецким коллегой признание прав граждан Украины и Турции на территориях двух стран. Денисова поблагодарила президента Турции Реджепа Эрдогана за его позицию по оккупации Крыма, помощь и давление на РФ для освобождения задержанных крымских активистов.

“Проинформировала Малкоча о преследовании по политическим мотивам Россией 121 гражданина Украины и передала ему список с именами 86 крымских татар, которые находятся в заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Обратилась с просьбой содействовать всеми возможными средствами возвращению украинских политзаключенных на родину”, – уточнила омбудсмен.

Малкоч пообещал ей усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и территорий, добавила уполномоченный Рады.

Турецкого омбудсмена проинформировали о проблемах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам Денисовой, сейчас 296 человек находятся в тюрьмах ОРДЛО, а 258 граждан пропали без вести.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября в Нью-Йорке обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом гуманитарную ситуацию в Крыму и каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров говорил, что президент Украины во время визита в США может передать Эрдогану список удерживаемых Россией крымских татар.

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