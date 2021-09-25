 

В Бердянске женщина нашла в мусорке пакет с деньгами и вернула его владельцу. Он дал 100 гривен в знак благодарности

25.09.2021, 22:52, Новости дня
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“У мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну”, – сообщила она.

https://www.facebook.com/valentina.mamay/posts/4127189037410858

Желающие вернуть деньги писали ей в комментариях разные суммы – от 50 до 200 тыс. грн. В итоге владелец нашелся.

“Все хорошо, что хорошо кончается, владелец нашелся, поблагодарил”, – написала Мамай, но не указала точную сумму. вознаграждения.

Скриншот: Валентина Мамай / Facуbook

Местное издание “ПІК” сообщило, что пакет с деньгами первой нашла на мусорке женщина, склонная к бродяжничеству и отдала его Мамай. Портал “Бердянск 24” пишет, что в пакете было 110 тыс. грн.

“Благодарность женщинам, которые поступили так благородно, составила всего 100 грн”, – отметили журналисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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