15 вещей, которые нельзя делать в Японии, но все они покажутся странными любому русскому
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Все мы много раз слышали об этой прекрасной далекой стране. Все кто там побыл говорят, что это совсем другая планета, со своей уникальной культурой, обычаями и богатыми традициями, которые стары, как сама история.
Сегодня благодаря тиктокерше Тине с огромным количеством подписчиков 1,3 миллиона, у нас возможность узнать четкий список вещей из личного опыта, которые лучше никогда не делать в Японии.
Не примеряйте одежду без маски- так вы не испачкаете одежду косметикой.
Не заходите в примерочные в обуви. Снимите их перед входом
Не ходите босиком или в домашних тапочках в туалет. Используйте туалетные тапочки.
Не открывайте дверь в такси. Если вы помните, Япония живет в 3020 году? Они открываются автоматически.
Никогда не кладите сумку на свободное место в вагоне поезда
В общественном транспорте запрещено разговаривать по телефону
Не ешьте и не пейте во время прогулки — вы будите ловить осуждающие взгляды.
Ни в коем случае не сморкайтесь публично. Это дурной манер и просто отвратительно.
Обязательно снимаете рюкзак в общественном транспорте
В Японии не принято торговаться
На эскалаторе держитесь левой стороны, если не торопитесь.
Никогда давайте деньги прямо в руки кассиру, положите на поднос
Не нужно ковыряться в продуктах в супермаркете, там все продукты идеальные — просто берите и проходите
Не ждите, что с вами заговорят на английском. Учите японский язык.
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