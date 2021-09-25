 

15 вещей, которые нельзя делать в Японии, но все они покажутся странными любому русскому

25.09.2021, 22:26, Разное
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Все мы много раз слышали об этой прекрасной далекой стране. Все кто там побыл говорят, что это совсем другая планета, со своей уникальной культурой, обычаями и богатыми традициями, которые стары, как сама история.

Сегодня благодаря тиктокерше Тине с огромным количеством подписчиков 1,3 миллиона, у нас возможность узнать четкий список вещей из личного опыта, которые лучше никогда не делать в Японии.

Не примеряйте одежду без маски- так вы не испачкаете одежду косметикой.

Не заходите в примерочные в обуви. Снимите их перед входом

Не ходите босиком или в домашних тапочках в туалет. Используйте туалетные тапочки.

Не открывайте дверь в такси. Если вы помните, Япония живет в 3020 году? Они открываются автоматически.

Никогда не кладите сумку на свободное место в вагоне поезда

В общественном транспорте запрещено разговаривать по телефону

Не ешьте и не пейте во время прогулки — вы будите ловить осуждающие взгляды.

Ни в коем случае не сморкайтесь публично. Это дурной манер и просто отвратительно.

Обязательно снимаете рюкзак в общественном транспорте

В Японии не принято торговаться

На эскалаторе держитесь левой стороны, если не торопитесь.

Никогда давайте деньги прямо в руки кассиру, положите на поднос

Не нужно ковыряться в продуктах в супермаркете, там все продукты идеальные — просто берите и проходите

Не ждите, что с вами заговорят на английском. Учите японский язык.



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