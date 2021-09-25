15 вещей, которые нельзя делать в Японии, но все они покажутся странными любому русскому

Все мы много раз слышали об этой прекрасной далекой стране. Все кто там побыл говорят, что это совсем другая планета, со своей уникальной культурой, обычаями и богатыми традициями, которые стары, как сама история.

Сегодня благодаря тиктокерше Тине с огромным количеством подписчиков 1,3 миллиона, у нас возможность узнать четкий список вещей из личного опыта, которые лучше никогда не делать в Японии.

Не примеряйте одежду без маски- так вы не испачкаете одежду косметикой.

Не заходите в примерочные в обуви. Снимите их перед входом

Не ходите босиком или в домашних тапочках в туалет. Используйте туалетные тапочки.

Не открывайте дверь в такси. Если вы помните, Япония живет в 3020 году? Они открываются автоматически.

Никогда не кладите сумку на свободное место в вагоне поезда

В общественном транспорте запрещено разговаривать по телефону

Не ешьте и не пейте во время прогулки — вы будите ловить осуждающие взгляды.

Ни в коем случае не сморкайтесь публично. Это дурной манер и просто отвратительно.

Обязательно снимаете рюкзак в общественном транспорте

В Японии не принято торговаться

На эскалаторе держитесь левой стороны, если не торопитесь.

Никогда давайте деньги прямо в руки кассиру, положите на поднос

Не нужно ковыряться в продуктах в супермаркете, там все продукты идеальные — просто берите и проходите

Не ждите, что с вами заговорят на английском. Учите японский язык.