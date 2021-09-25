Мнение: Решение квартирного вопроса, жадность отельеров и культурный отдых для заключённых

1. В комментариях продолжают рассказывать, что купить в России жильё – совершенно непосильная задача для обычного человека. А если даже это и удастся, то исключительно путём кабального, высасывающего все радости жизни ипотечного рабства.

Тем временем блогер vasloh вспоминает, как его семья решила квартирный вопрос:

https://olegmakarenko.ru/2233763.html?thread=821684643#t821684643

У нас в семье такая ситуация получилась. Мы с Дальнего Востока. У матери была двушка в небольшом городке, в которой она и сейчас живет. Старшая сестра уехала в другой городок (были тяжелые 1990-е), с год покантовалась у родственников, потом взяла в ипотеку однушку, со временем вышла замуж, родила, купила дом на земле. Другая просто получила квартиру (не скажу за всю Россию, но в сибирских и дальневосточных городках при наличии свободного жилого фонда их до сих пор дают просто так, с возможностью приватизировать через какое-то время, есть также программы обмена жилья и т.д.). Сейчас они ещё и дом построили двухэтажный — про то что землю бесплатно дают (я не про ДВ-гектар, я именно про участок), думаю, все знают. Маткапитал потратили на стройматериалы.

Я же, будучи молодым раздолбаем, к приобретению жилья не стремился. После окончания вуза мне предложили работу за копейки, но зато предоставили комнату в общежитии (у нас в стране есть такое, когда предоставляют жилье, например, молодым врачам, учителям и другим нужным специалистам). Потом женился, купил маленькую квартирку в ипотеку в областном центре (стоимость 1300 тыщ, маткапитал был ~350 тыщ). Потом дети подросли, и мы с женой решили поехать в Питер. Там год снимали квартиру (~30 тыщ/мес). Потом купили четырёхкомнатную хрущёвку в ипотеку (взяли за 4 млн три года назад, плата те же 30 тыщ/мес, а вчера глянул — такие сейчас уже 6 млн стоят). Первые два года было тяжеловато — отдавал долги родственникам, что занял на первый взнос. Ну как тяжеловато, мясо всё-таки ели. Я хорошо помню гораздо более тяжёлые времена.

Так что сейчас я счастливый обладатель двух ипотек (могу продать мелкую квартиру и сразу погасить обе, но там заморочки из-за маткапитала и большого расстояния, так что не тороплюсь пока), и планирую после выплаты взять ещё одну, посерьёзнее — очень хорошее капиталовложение при нашем уровне инфляции.

Итого, без получения наследства вся семья получила жильё и дети им практически обеспечены. Могу ещё про друзей и знакомых рассказать — как-то все в рабочем порядке решили жилищные проблемы, у кого они были.

Кстати, гостил у родственников в поселке Краснодарском крае, смотрю, соседняя квартира на продажу выставлена. Спрашиваю, сколько. ~1 млн. Я даже подумал, купить что ли — во дворе яблоки с мою голову растут, море в 150 км, рядом школа, детсад — живи, не хочу. С работой там туговато, но она есть, а некоторые знакомые оттуда ездят на вахту и зарабатывают неплохие деньги. Хотя лично я — удалёнщик, у меня вообще с работой проблем нет. Только мне вряд ли третью ипотеку одобрят.

Всякое, конечно бывает, но на мой взгляд, надо быть связанным обстоятельствами по рукам и ногам, чтобы в наше время не суметь приобрести квартиру. Любая ипотека через несколько лет обесценивается и практически не тяготит карман.

Напомню, что ещё 30 историй читателей, самостоятельно заработавших себе на квартиру, лежат вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1013637.html

2. ФАС решила прищучить чрезмерно жадных отельеров, наживающихся на поставленных в безвыходное положение туристах:

https://lenta.ru/news/2021/09/17/fine/

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила штрафовать собственников гостиниц за многократное завышение стоимости проживания во время значимых мероприятий, законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы России по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи, пишут «Известия».

Речь идет об отелях, расположенных в крупных городах. Пока в законопроекте указаны только Петербург, Владивосток и Сочи. Авторы предлагают рассчитывать стоимость номера по методике, утвержденной правительством. Кроме того, ФАС считает, что владельцы должны информировать постояльцев о предельной цене за проживание, а также размещать об этом информацию на своих сайтах.

В случае завышения цены должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юридические лица заплатят в двукратном размере излишне полученной выручки. В случае отсутствия данных о стоимости услуг должностных лиц хотят привлекать к штрафу в размере от 20 до 40 тысяч рублей, бизнесменов — от 50 до 150 тысяч рублей, компании — от 300 до 500 тысяч рублей.

Как отметили в ФАС, законопроект призван бороться с завышением цен во время проведения таких крупных международных мероприятий как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) или Восточный экономический форум (ВЭФ). В ведомстве привели в пример Петербург, в котором во время ПМЭФ стоимость номеров возрастает до 300 процентов.

3. В России продолжается гуманизация пенитенциарной системы. Теперь заключённым хотят дать возможность посещать концерты и спортивные матчи за пределами мест отбывания наказания:

https://lenta.ru/news/2021/09/20/imejut_pravo/

Министерство юстиции России предложило ввести новый вид поощрения для осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в исправительной колонии общего или строгого режима. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В частности, предлагается разрешить осужденным посещать культурно-зрелищные и спортивные мероприятия за пределами исправительной колонии. Воспользоваться таким правом смогут заключенные, занявшие призовые места в различных конкурсах. На мероприятия их будут сопровождать сотрудники колонии.

Ранее Минюст предложил засчитывать осужденным время следования из места содержания под стражей к месту отбывания наказания в срок лишения свободы.

Не слишком ли это сильное раскручивание гаек? Многие россияне, в особенности лево настроенные, привыкли к мысли, что тюрьма обязательно должна быть чем-то вроде сталинского ГУЛАГа, где главное поощрение состоит в том, что за ударную работу вам будут выдавать нормальный паёк, который позволит дожить до выхода на свободу. Если тюрьма внезапно станет гуманной, то согласно левой логике, люди перестанут бояться совершать преступления.

Альтернативные наказания, вроде крупных штрафов и изъятия имущества, в бедном социалистическом обществе были малоэффективны, потому что серьёзных денег и имущества у подавляющего большинства попросту не было – людям нечего было терять. Что касается принудительных работ, то в СССР они выглядели насмешкой над свободными гражданами, для которых принудительный труд был нормой жизни.