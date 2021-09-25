 

«Ланцет» распустил группу по исследованию происхождения коронавируса

25.09.2021, 22:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава комиссии по COVID-19 авторитетного медицинского журнала «Ланцет» и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, исследовавших происхождение коронавируса, сообщают СМИ.

Роспуск произошел из-за связей членов группы с американской организацией EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

«Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения [коронавируса], которой была EcoHealth Alliance», – сказал Сакс.

Организация EcoHealth Alliance использовала американские средства на исследование коронавируса у летучих мышей вместе с китайским институтом. До июня группой руководил президент организации Питер Дасзак. Также некоторые члены группы сотрудничали с Дасзаком или самой EcoHealth Alliance в рамках проектной деятельности.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.

Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.

Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.

При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.



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