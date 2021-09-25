Лавров охарактеризовал отношения с США словами «других партнеров у нас нет»

Москва и Вашингтон начинают выстраивать диалог по ряду вопросов, что позволяет надеяться на продвижение системного общения РФ и США, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН Лавров заявил: «Других партнеров у нас нет. Я не хочу звучать пессимистично». По его словам, между странами «начинает выстраиваться диалог», дающий надежду, что РФ и США «хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладят системный и взаимоуважительный процесс». В частности, такой диалог складывается по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, передает ТАСС.

На общеполитической дискуссии сессии Лавров заявил, что «при наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения» по контролю над вооружениями «вполне реален». При этом Москва все еще ожидает реакцию членов НАТО на предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Лавров напомнил, что «после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия» в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Москва призывает страны НАТО «объявить аналогичный мораторий».

На пресс-конференции Лавров также сообщил, что Москва и Вашингтон пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными. По его слвоам, США «заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям» российской стороны. Лавров отметил, что Пол Уилан «был осужден за шпионаж, был пойман с поличным».

«Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят двадцать с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут», – сказал он, добавив, что РФ «готова говорить», есть «и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне».

Также министр сообщил, что «наибольшее количество хакерских атак» на российские ресурсы «были из США, примерно половина». Москва «45 раз направляла официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам», но получила только девять ответов. «В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы», – сказал он. При этом «установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется», сообщил министр.

На общеполитической дискуссии Лавров указывал, что договоренности стран по обеспечению международной информационной безопасности должны быть универсальными и позволять «транспарентно рассматривать любые озабоченности».