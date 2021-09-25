 

Мнение: Бесполезные траты

25.09.2021, 22:02, Разное
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Как бесполезно потратить 2 млн. рублей.

Один день лечения Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), обошелся почти в два миллиона рублей. Стоимость лечения раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным канала, такую сумму потратили 24 сентября. Уточняется, что Бекмансуров по-прежнему в сознании, но не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. Медики предполагают, что допрос можно будет провести через несколько дней.

На данный момент Бекмансуров немного обращается к врачам с просьбами дать ему воды или повернуть на другой бок. Он в стабильном состоянии, но из-за тяжелых травм возможны осложнения.

Источник: Colonel Cassad



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