Мнение: Бесполезные траты

Как бесполезно потратить 2 млн. рублей.

Один день лечения Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), обошелся почти в два миллиона рублей. Стоимость лечения раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным канала, такую сумму потратили 24 сентября. Уточняется, что Бекмансуров по-прежнему в сознании, но не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. Медики предполагают, что допрос можно будет провести через несколько дней.

На данный момент Бекмансуров немного обращается к врачам с просьбами дать ему воды или повернуть на другой бок. Он в стабильном состоянии, но из-за тяжелых травм возможны осложнения.

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