 

“Не задействован потенциал”. Зеленский обсудил с президентом Египта военно-техническое сотрудничество

25.09.2021, 21:58, Новости дня
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“С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Зеленского, во время разговора президенты, в частности, говорили о развитии “человеческих контактов между двумя странами”, об украинских туристах в Египте, а также “обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые предпринимаются в обеих странах”.

“Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли. Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов взаимодействия на высшем уровне”, – рассказали в Офисе президента Украины.

Зеленский также рассказал аль-Сиси о Крымской платформе и пригласил его в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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