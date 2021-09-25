В Мьянме буддийские монахи вышли на протесты против военной диктатуры

Монахи шли по улицам в ярко-оранжевых и малиновых одеждах с флагами. Один из лидеров протеста сказал журналистам, что “монахи, которые любят правду, встают на сторону людей”.

Участники акции требовали освободить политических заключенных, в том числе членов политической партии Аун Сан Су Чжи, которая победила на выборах в ноябре прошлого года.

Некоторые монахи в знак протеста против режима хунты несли перевернутые чаши для подаяний, которые используются для пожертвований. Один из участников сказал AFP, что сейчас монахи в Мьянме должны рисковать и протестовать, поскольку их могут арестовать или расстрелять в любой момент. В монастырях жить больше небезопасно, заключил он.

Контекст:

Монахи в преимущественно буддийской Мьянме считаются для жителей страны высшим моральным авторитетом. В 2007 году буддийские монахи возглавили масштабные демонстрации по всей стране против предыдущей власти военной хунты. Эти события получили название Шафрановая революция.

Тогда восстания начались после резкого повышения цен на топливо, написало AFP. Военная диктатура ответила жестокими репрессиями, в результате которых погиб по меньшей мере 31 человек, сотни монахов лишили сана и арестовали.

Сейчас протесты в Мьянме продолжаются после того, как военные 1 февраля этого года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.

В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 25 сентября погибло 1125 человек, свидетельствуют данные Ассоциации по помощи политическим заключенным (AAPP). В заключении находятся более 6,8 тыс. человек.

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