Свидетель в деле об импичменте Трампа дал совет Зеленскому по поводу его окружения

“Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, мне приятно видеть, что страна постоянно движется вперед в очень сложных условиях во время войны. Зеленский пришел во власть без опыта, это очень сложно, обязательно нужно, чтобы у людей были опытные помощники и советники. Сначала я видел таких людей у него, а сейчас сложно понять, остались ли еще такие люди”, – сказал он.

Уроженец Украины дал совет Зеленскому.

“Мой совет – не надо создавать узкий круг вокруг себя, где наибольшее значение имеет лояльность. Нужны опытные люди, которые знают свою работу, хотят помогать стране. Надо выбирать людей, даже если они говорят не то, что нравится”, – считает Виндман.

По его словам, США постоянно говорят о необходимости реформ и борьбы с коррупцией, но “пока государство Украина не выполняет своих обязательств перед гражданами”.

“Народ уже несколько раз выходил на улицы и пытался чего-то добиться. Но до сих пор есть олигархи, которые работают на себя. Есть чиновники, которые думают только о себе. А где патриоты, которые работают на страну? С уверенностью могу сказать, что у нас в США таких много. Было бы хорошо увидеть это и здесь”, – объяснил Виндман.

Контекст:

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м умерла его мать, а отец с тремя сыновьями и тещей эмигрировал в США. Виндман говорит на украинском.

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