Лавров: малийцы обратились за помощью к российской ЧВК для выполнения международных обязательств

Власти Мали обратились за помощью к российской ЧВК из-за вывода французских войск и роста террористической угрозы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита на очередную сессию ГА ООН.

Власти африканской страны продолжают выполнять международные обязательства в сфере обеспечения безопасности. Малийцы обратились за помощью к российской ЧВК, поскольку оценили свои силы как недостаточные.

«Они четко подчеркивают приверженность, я имею ввиду переходные власти Мали, международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом, кстати сказать, они обратились к частной военной компании из РФ в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился», – заявил Сергей Лавров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что МИД Франции выступает против сотрудничества Мали с российской «ЧВК Вагнера». Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан назвал ее деятельность “несовместимой” с миротворческой миссией.