 

Мнение: Про места на курс

25.09.2021, 21:44, Разное
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Народ, пытающийся сейчас купить место на курс.

Продажи закрыты уже два часа назад.

Это не технические проблемы, мест больше нет. Я и так их дала намного больше, чем планировала.

Если вы участник тестов и пытались попасть на курс в 12 часов, напишите мне.

Я не обещаю вам место, но мне нужно понять, сколько таких людей было.

Если вы опоздали с покупкой и стали пытаться после 13 часов по Москве, не надо мне писать. Мест уже не было.

Я буду повторять этот курс с некоторыми изменениями.

Вы сможете на него попасть в будущем.

Сначала надо посмотреть, как все получится в этот раз.

Источник: Эволюция



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