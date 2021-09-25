Мнение: Про места на курс
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Народ, пытающийся сейчас купить место на курс.
Продажи закрыты уже два часа назад.
Это не технические проблемы, мест больше нет. Я и так их дала намного больше, чем планировала.
Если вы участник тестов и пытались попасть на курс в 12 часов, напишите мне.
Я не обещаю вам место, но мне нужно понять, сколько таких людей было.
Если вы опоздали с покупкой и стали пытаться после 13 часов по Москве, не надо мне писать. Мест уже не было.
Я буду повторять этот курс с некоторыми изменениями.
Вы сможете на него попасть в будущем.
Сначала надо посмотреть, как все получится в этот раз.
Источник: Эволюция
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