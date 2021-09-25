Мнение: Дама с субсидиями, или Польза от заказухи



Королева Минфина

“Сделал себе сегодня обеденный перерыв, читаю Незыгаря. По ходу сам про себя сетую, как быстро выродился и отечественный Телеграм тоже, что практически все раскрученные телеграм-каналы давно превратились в банальные “сливные бачки”, причем едва ли не бравируют этим… А ведь какие надежды с ними связывали – мол, вот теперь, под завесой анонимности, у нас тут расцветет, наконец, качественная и независимая журналистика!..

Ну да, хрен там, как говорится. Расцвело всё то же, что и везде, и Незыгарь, конечно, не исключение. Тут смотрю – в нем прямо серия постов про некую чиновницу по фамилии Нестеренко – должность “первый замминистра финансов”. “Дело Навального живет и побеждает, даже без самого Навального”, – думаю я уныло. “Уже 21 год она трудится в качестве заместителя министра финансов, – бодро рапортует Незыгарь. – Семья Нестеренко считается одной из самых богатых семей России. В Минфине Нестеренко самая влиятельная персона; считается, что она глаза и уши Кудрина”.

Словом – рутина, аж скулы сводит. Первый замминистра, в самом буквальном смысле “сидящий на деньгах”, да еще 21 год подряд! Понятно, кому-то показалось, что бабуля слишком уж засиделась на теплом местечке, пора бы уж честь знать, тут, понимаете ли, живая очередь за счастьем, надо и совесть иметь! Будут “топить”. А что топить есть за что – так тут и сомнений быть не может. В Правительстве, ясное дело, можно брать всех хоть по алфавиту – не ошибешься.

Правда, и из тех, кто “берет”, тоже можно брать всех по алфавиту – это важный нюанс.

Пролистал вперед – ну да, скучнейшее дело, у Навального таких же “разоблачений” десятки: чиновнице дали откат, она на откат себе строит в коттеджном поселке город-сад. Тоска!

Однако один момент меня все же потряс. Хоть что-то оригинальное – потому что там был ДАЖЕ НЕ ОТКАТ!

Читаем: “20 апреля 2010 года приказом Алексея Кудрина Нестеренко была предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья в размере 26 миллионов рублей. Это стало началом большой схемы «купил-подарил» с недвижимостью…” и т.д., дальше как у всех.

Но начало! Вот это да! “Была предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилья в размере 26 миллионов рублей”!! То есть, по тем временам – почти на 1 млн. долларов! (прилагается скан приказа)

Вот это я понимаю – настоящее великолепное бесстыдство. В самом деле – Минфин же. На деньгах сидит, бюджетом страны распоряжается. Как тут не выдать хорошей девушке миллион баксов “на жилье”? Что ж ей – в съемной хрущевке маяться? Прямо по народной пословице – “У воды быть, да не замочиться”. Главное – СУБСИДИЯ. То есть – даже не кредит “по льготной ставке”, а просто – подарок. И даже с откатами не надо мучиться, со всякими “схемами”: просто – запускаешь в бюджет руки по локоть – и берешь сколько тебе надо. “Все вокруг народное, все вокруг мое”. Красота. А вы говорите, что мы не построили коммунизм. Вот же он!

В общем, если умеючи, даже из сливных бачков можно почерпнуть интересную информацию. Главное – не надо быть чересчур брезгливым.

Главное, что тут надо понять: это ведь не воры. Они просто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО распоряжаются “государственными” финансами как своими. В этом – главный прикол” (2019).

Тексту ровно 2 года, ЖЖ подсказал мне его перечитать. Из любопытства полез в Яндекс посмотреть – имела ли успех та давнишняя атака анонимных телеграмеров на видную чиновницу Минфина. Это вообще было бы интересно время от времени делать: вспоминать громкие разоблачения прошлых лет и потом проверять – ну и? Что стало с фигурантами скандалов?.. Практика показывает, что чаще всего – ничего. Например, по знаменитым “фильмам Навального” можно брать практически любой – и видеть, что почти всегда эффект нулевой. И по “домику уточки”, и по племяннику прокурора Чайки – все на своих местах. Разве что известного “коммунистического миллионера – депутата ГД” с “волчьей” фамилией (Волченков, кажется) – грохнули в итоге в Киеве, куда он бежал со своей супругой – певицей Максаковой. Но и то – убили его там явно не из-за Навального.

Так и с Нестеренко: Википедия сообщает, что эту “королеву Минфина” уволили с насиженного места только в марте 2021 года, стало быть, она благополучно просидела в своем кресле еще полтора года после “разоблачений” Незыгаря.