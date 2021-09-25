В Италии моряки поймали странную рыбу, ведь ее морда была от совсем другого животного — свиное рыло

Даже спустя некоторое время жители побережья продолжают обсуждать находку.

В окрестностях Portoferraio (Италия), моряки, совершая обход территории, заметили странное существо с миниатюрным акульим плавником. Недолго думая, офицеры решили выловить рыбу и буквально остолбенели от увиденного.

Вместо привычной морды хищника у неё было свиное рыло. Слухи о мутанте быстро разлетелись среди жителей порта, которые придумывали порой фантастические версии происхождения такого улова.

После изучения выяснилось, что никаких странностей нет, а рыба относится к семейству «Центрина обыкновенная». Экспертов больше удивил другой факт, ведь такие хищники обитают на глубине более 700 метров и застать их на поверхности невозможно.

Также оказалось, что этот вид акул занесён в Красную книгу и практически на грани вымирания.

Фото пойманной акулы опубликовали, но реакция людей оказалось не той, на которую надеялись моряки. Многие люди обвинили их в браконьерстве и попросили власть проследить за тем, чтобы военно-морские офицеры понесли за это наказание согласно действующему законодательству.

Но по заверению властей, рыба находится в безопасности, и специалисты, наоборот, стараются делать всё, чтобы спасти этот вымирающий вид.