Мнение: Стартап по воссозданию мамонтов, туалет для коров и эпидемии из-за потепления

1. Американские генетики обещают разработать ГМО-слонов, эквивалентных мамонтам, всего лишь через несколько нет. Мохнатые твари будут выпущены в тундру, чтобы вытаптывать и объедать её до состояния тундростепи, спасая тем самым планету от глобального потепления:

https://nplus1.ru/news/2021/09/14/resurrection-of-mammoths

Биолог Джордж Чёрч и предприниматель Бен Ламм объявили о создании компании Colossal, которая займется «воскрешением» мамонтов — получением генетически отредактированных морозоустойчивых слонов с признаками мамонтов. На данный момент стартап получил финансирование в размере 15 миллионов долларов. Специалисты компании рассчитывают получить первых детенышей таких слонов в течение 4–6 лет.

Шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) — вымерший представитель семейства слоновых, ближайший современный родственник которого — азиатский слон (Elephas maximus). Ученые уже много лет обсуждают возможность возрождения мамонтов и даже делают некоторые успехи в этом направлении. Например, японские и российские исследователи заставили делиться ядра клеток из тканей мамонта.

Гарвардский генетик Джордж Чёрч (George Church) и американский предприниматель Бен Ламм (Ben Lamm) сообщили о создании компании Colossal, деятельность которой будет направлена на возвращение шерстистых мамонтов. Для этого они планируют при помощи системы CRISPR/Cas отредактировать геном азиатского слона. На сайте компании указано, что генетически отредактированный эмбрион азиатского слона будет вынашивать самка африканского слона, чтобы устранить лишнюю нагрузку на популяцию азиатского слона, охранный статус которого — вымирающий вид (Endangered). <…>

Специалисты Colossal намерены вернуть мамонтов на арктические просторы, восстановив с их помощью исчезнувшие тундростепи, — это должно препятствовать таянию многолетней мерзлоты, из-за которого высвобождается большое количество метана — парникового газа. Также в компании считают, что технологии, которые будут разработаны для этого проекта, можно будет использовать для возвращения других исчезнувших видов и для спасения вымирающих организмов.

На сайте Colossal также указано, что животных, которых собирается получить компания, корректнее называть не мамонтами, а «морозоустойчивыми слонами со всеми основными биологическими признаками шерстистого мамонта».

Продолжению потепления Россия будет скорее только рада, ведь оно несёт нам больше плюсов, чем минусов. Но всё же американскую разработку следует поддержать, также стоит немедленно заняться её импортозамещением.

Мы заинтересованы в возрождении мамонтов. Тундра составляет 10% территории России, и если с помощью полярных слонов удастся превратить её в более биологически продуктивную и удобную для жизни тундростепь, это будет немалым подспорьем для нашего сельского хозяйства и туризма.

Только представьте себе: тучные стада слономамонтов пасутся на заснеженных полях, а между ними кочуют радостные туристы на сафари-джипах. Это поинтереснее, чем северные олени, выкапывающие мох из непроходимого болота.

2. Западные экологи придумали ещё один способ спасти мир. Для этого нужно всего лишь заставить домашний скот аккуратно пользоваться туалетом. Более того, дерзкие экспериментаторы таки добились успеха – они приучили коров к горшку!

https://nplus1.ru/news/2021/09/14/cows

Немецкие и новозеландские биологи доказали, что коров можно научить мочиться в одном и том же месте. Это хорошая новость для окружающей среды, ведь моча вольнопасущегося рогатого скота загрязняет почву и водоемы, а также способствует климатическим изменениям. Если же коровы из одного стада начнут справлять нужду в определенном специально оборудованном помещении, фермерам будет проще собирать и утилизировать отходы. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Current Biology.

Животноводство — причина множества экологических проблем, одна из них — отходы жизнедеятельности. Крупный рогатый скот обильно мочится и испражняется, что приводит к загрязнению почв и водоемов, а также выбросам значительного количества парниковых газов. Хуже всего дела обстоят там, где животных держат на свободном выпасе. Одно из возможных решений сложившейся ситуации — научить коров и быков справлять нужду в определенных местах, чтобы фермерам было проще собирать и отправлять на переработку мочу своих подопечных. Теоретически это возможно: выделительная система крупного рогатого скота не имеет принципиальных отличий от таковой у видов, способных ходить в туалет в конкретных местах, например, домашних кошек. Тем не менее, попытки развить данную идею на практике до сих пор имели ограниченный успех.

Команда специалистов, которую возглавил Ян Лангбайн (Jan Langbein) из Института биологии сельскохозяйственных животных Ассоциации Лейбница, решила начать процесс воспитания коров с юного возраста. Исследователи отобрали 16 пятимесячных голштинских телят женского пола и помещали их по двое в помещение, оборудованное под коровий туалет с полом, покрытым пластиковой травой. Перед началом каждого эксперимента животным делали инъекцию диуретиков. При этом после каждого мочеиспускания в туалете теленок получал лакомство через автоматический дозатор.

У данного этапа эксперимента была двоякая цель. Во-первых, исследователи хотели дать испытуемым животным понять, что туалет — место для справления естественных нужд. Во-вторых, авторы проверяли, можно ли управлять мочеиспусканием коров с помощью вознаграждений. Оказалось, что это возможно: вскоре после начала опытов 10 из 16 телят начали мочиться, поворачиваясь или сдвигаясь в ту сторону, откуда появлялось лакомство. Оставшиеся шесть научились этому чуть позже.

На следующем этапе все тех же телят учили проходить из коридора в туалет и мочиться там. При этом, чтобы зайти внутрь, они должны были активировать ворота. Особи, которые делали все правильно, получали лакомство, после чего ворота открывались автоматически и выпускали их в коридор (ход эксперимента вы можете увидеть на ролике ниже). Однако если теленок мочился в коридоре, вместо награды он подвергался воздействию неприятного стимула — на него в течение трех секунд распыляли воду. В результате 11 особей из 16 быстро научились сдерживать позывы и мочиться в отведенном для этого месте. При этом телята, которые учились плохо, мочились так же часто, как и их более обучаемые сородичи.

Что ж, эксперименты, конечно, негуманные, – но это лучше, чем коровьи намордники с газоулавливателями:

https://olegmakarenko.ru/2160373.html

С нетерпением ждём новых достижений западных гениев.

3. Врачи пугают нас всевозможными эпидемиологическими напастями из-за глобального потепления. Как будто бы Россия может превратиться в подобие тропической Африки с её множеством неприятных болезней:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/virusi_i_klimat/

Изменения климата приводят к тому, что на территории России все чаще фиксируют появление и распространение болезней, характерных для более теплых регионов. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Через 10-15 лет серьезной проблемой для страны могут стать эпидемии таких опасных заболеваний, как малярия, желтая лихорадка и других, предрекает специалист.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила.

По словам Андрея Кондрахина, климат в России становится все более подходящим для насекомых-переносчиков опасных вирусных заболеваний. Несмотря на то, что в холодное время года они чаще умирают, летом их часто завозят путешественники, после чего комары и мухи быстро размножаются в российских регионах.

«Все идет к тому, что опасных вирусных болезней у нас будет становиться все больше, — заметил врач. — Казалось бы, где Западный Нил, а где мы? Но насекомые попадают к нам довольно легко: в чемоданах путешественников, переносятся теплыми воздушными потоками — это совсем несложно. И, несмотря на то, что зимой пока что они у нас умирают, в следующий сезон ситуация повторяется. Чем теплее будет становиться климат, чем мягче зимы, тем более благоприятными будут условия для насекомых-переносчиков болезней, постепенно они начнут ассимилироваться».

Кондрахин уверен, что со временем такая тяжелая тропическая болезнь, как малярия, станет рутинной и для России. То же, например, и с желтой лихорадкой, вирусом японского энцефалита, вызывающего воспаление мозга, считает врач.

«И все же такое будет наблюдаться не по всей стране, — успокоил специалист. — Для комаров крайне важен не только теплый, но и влажный климат, поэтому, скорее всего, до той же Москвы эпидемия не дойдет, как и до других крупных российских городов».

Он добавил, что, поскольку перемена климата и появление новых болезней на территории России неизбежны, необходимо уже сейчас готовиться к тому, чтобы отразить возможные эпидемии.

«У нас и раньше были свои проблемы вроде клещей, которые переносят энцефалит и болезнь Лайма. Теперь они стали просыпаться раньше. Лет через 10-15 к этому могут добавиться мухи, переносящие брюшной тиф, холеру и дизентерию и другие, раньше казавшиеся нам экзотическими, болезни», — резюмировал Кондрахин.

Вероятно, стоит всё же заранее готовиться к подобным угрозам. Средства противодействия уже разработаны, осталось взять их на вооружение. Это технологии генного драйва, сокращающие популяции насекомых, а также специальные антикомариные грибки:

https://lenta.ru/articles/2019/01/25/genetic_weapon/

https://lenta.ru/news/2019/06/03/mosquitos/