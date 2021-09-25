 

Лавров высказался о неприемлемости дискриминации российских вакцин

25.09.2021, 21:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская сторона не приемлет попытки западных стран ограничивать применение российских вакцин, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и «Спутника V». Уже целый ряд стран ЕС зарегистрировали у себя наши вакцины – это пример и для других стран-членов ЕС и НАТО», – цитирует Лаврова ТАСС.

В августе в МИД заявляли, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане РФ и иностранцы.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».



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