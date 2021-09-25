 

Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий»

25.09.2021, 21:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», – цитирует Лаврова ТАСС.

Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН.

«Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», – подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что широкое сотрудничество ООН востребовано, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. «Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», – сказал он.

России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями и в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. «Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности», – сообщил Лавров.

Ранее в субботу Лавров отмечал, что Москву беспокоит нагнетаемая напряженность между Пекином и Вашингтоном.



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