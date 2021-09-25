Талибы вывесили тела предполагаемых преступников в одном из городов Афганистана. Боевики сказали, что это предупреждение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Одно из тел повесили на кране, припаркованном на городской площади. Управляющий аптекой на площади Вазир Ахмад Седдики рассказал журналистам, что сначала талибы привезли четыре тела, а после увезли три в другие части города.
Официальные лица “Талибана” утверждают, что четырех мужчин поймали за участие в похищении отца и сына. Их убили полицейские во время перестрелки.
Такую акцию провели для того, чтобы предупредить будущих преступников, прокомментировал Associated Press один из командиров талибов на условиях анонимности.
Новость о повешенных в Герате телах появилась после публикации интервью одного из основателей “Талибана” Норуддина Тураби. Агентство называет его и главным поборником строгого толкования исламского права. Он заявил, что в Афганистане снова начнут казнить убийц и отрубать руки и ноги ворам, как того требуют законы шариата. По его словам, есть вероятность, что наказывать людей будут не в людных местах, как раньше.
Контекст:
Когда талибы руководили Афганистаном в 1996–2001 годах, они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге – ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.
К 15 августа 2021 года движение “Талибан” взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.
ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет