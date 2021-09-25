Талибы вывесили тела предполагаемых преступников в одном из городов Афганистана. Боевики сказали, что это предупреждение

Одно из тел повесили на кране, припаркованном на городской площади. Управляющий аптекой на площади Вазир Ахмад Седдики рассказал журналистам, что сначала талибы привезли четыре тела, а после увезли три в другие части города.

Официальные лица “Талибана” утверждают, что четырех мужчин поймали за участие в похищении отца и сына. Их убили полицейские во время перестрелки.

Такую акцию провели для того, чтобы предупредить будущих преступников, прокомментировал Associated Press один из командиров талибов на условиях анонимности.

Новость о повешенных в Герате телах появилась после публикации интервью одного из основателей “Талибана” Норуддина Тураби. Агентство называет его и главным поборником строгого толкования исламского права. Он заявил, что в Афганистане снова начнут казнить убийц и отрубать руки и ноги ворам, как того требуют законы шариата. По его словам, есть вероятность, что наказывать людей будут не в людных местах, как раньше.

Контекст:

Когда талибы руководили Афганистаном в 1996–2001 годах, они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге – ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.

К 15 августа 2021 года движение “Талибан” взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.

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