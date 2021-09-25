 

Бокс Джошуа – Усик. Когда будет и где смотреть

25.09.2021, 21:04, Новости дня
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Поединок пройдет на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм Хотспур” ориентировочно в 0.00 26 сентября.

Бой посетят более 60 тыс. зрителей. Билеты на поединок были проданы за сутки.

Церемония взвешивания спортсменов состоялась 24 сентября. Усик оказался легче, чем Джошуа, – соответственно 100,2 кг и 108,9 кг, отмечает “Спортарена”.

Прямую телетрансляцию будет вести британский телеканал Sky Sports, однако просмотр платный – 24,95£.

Официальный телетранслятор поединка в Украине – платформа MEGOGO, стоимость – от 99 грн.

ВИДЕОВидео: Matchroom Boxing / YouTube
Контекст:

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля.

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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