 

В Польше перевернулся автомобиль с украинцами, есть погибший

25.09.2021, 21:04, Новости дня
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В результате аварии погиб гражданин Украины, которому было приблизительно 30 лет. Спасатели сначала отвезли его в реанимацию, но мужчина скончался от полученных травм. 

По предварительным данным, он мог не пристегнуться ремнем безопасности и двигался с превышением скорости. Из-за того, что машина перевернулась, пока не установили, управлял ли погибший автомобилем.

Криминалисты взяли генетический материал для исследования, которое покажет, действительно ли этот мужчина управлял машиной, рассказали полицейские.

Вместе с погибшим в автомобиле Renault Scenic путешествовали и другие иностранцы, все – граждане Украины. По информации издания, они не получили серьезных травм.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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