Мнение: Письмо: “Планка ожиданий задрана”

Очень интересный опыт получился вчера.

Наконец-то вы немного научились моделировать ситуации и разбирать их.

Чтобы научиться моделировать лучше, вы должны понимать, какие условия необходимо описать, чтобы выход из проблемы был найден.

При личном коучинге все эти условия можно выяснить у человека напрямую.

При разборе писем мы находим описания этих условий в контексте, если письмо не слишком короткое, но и само то, что автор не пишет главного, уже много о нем говорит, и это уже контекст.

А вот моделируя, вы должны обязательно описывать главное, и тогда задача превращается в очень конкретный набор данных, любую такую задачу можно решить.

Дальше вы будете убеждаться в этом все больше.

Пишите, каких данных вчера не хватало в описанных ситуаций, чтобы решение было найдено.

А я предложу вам вот такое письмо с очень типичной проблемой, хотя и не самой типичной ситуацией.

Во всех случаях, когда человек пишет, что ему нужен партнер, но он не может найти, речь идет об одной из двух проблем:

1. У него нет кругов общения, он общается только с коллегами по работе или только с семейными друзьями или вообще ни с кем.

2. У него сильно завышена планка притязаний.

В любом другом случае любой человек может найти себе партнера.

Нельзя найти партнера, если вы ни с кем не общаетесь и сидите в четырех стенах (= общаетесь исключительно по работе).

В виде исключения можно и так найти, но не надейтесь на это исключение, это исключение для спонтанных людей, они и в одиночной камере себе пару найдут, перестукиваясь с соседом через стену или обаяв охранника, а вас это не касается.

И нельзя найти партнера, если ваша планка притязаний очень завышена.

В виде исключения опять можно, но для этого некто с подходящей ОЗ должен влюбиться в вас и добиваться вас. Не рассчитывайте на это. Если у вас фрустрирован ресурс любви, запас вашего обаяния очень мал или даже отрицательный. Вы должны поддержать движение вам навстречу, никто атаковать вашу башню не будет.

Чтобы подключить ресурс любви вам нужны две вещи.

1) Круг общения. Хотя бы один, лучше больше. По учебе, по хобби, по любым интересам.

2) Адекватная планка притязаний.

Это самое важное. Вы должны объективно оценивать себя и вы должны симпатизировать тем, кто вам равен по ОЗ.

Если вы смотрите на равных с презрением и заритесь только на тех, кто вас больше по ОЗ, ничего не выйдет.

Адекватная планка касается не только ОЗ. Она еще касается реалистичного понимания, что разным людям нужно разное, и если у человека совершенно другие интересы, другие цели, другие взгляды, вы ему не подходите и он вам тоже не может подходить.

То есть адекватная планка в любви – это умение “положить глаз” на тех, кому вы подходите, и плотно закрытая хлеборезка в сторону тех, кому вы не подходите совершенно.

Две проблемы надо решить. Первую – практически (найти круги общения, осознав, что это условие для знакомства и общения), вторую проблему можно решить сменой установок: опустив планку притязаний.

Давайте посмотрим на это в письме.

uchusmolchat

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Не так давно у вас был пост про щипцы в поле, возникшие от внешних обстоятельств. У меня несколько таких щипцов: я “разведенка с прицепом” и с проблемами со здоровьем. А любовных отношений всё же хочется. Как себя вести, чтобы снизить влияние этих внешних щипцов? Буду благодарна за ваши рекомендации.

(Основная проблема автора не в полевых щипцах. “Разведенка с прицепом” – это не щипцы. Щипцы “тикающие часики”, когда женщине надо быстрей-быстрей замуж и рожать. А “с прицепом” ничего такого не надо, некуда торопиться, нет и щипцов. То есть автор настолько не хочет оценить адекватно свою ОЗ, что называет это “полевые щипцы”. Зачем ей эта подмена?)

Ситуация следующая. Мне 37 лет. В разводе три года, двое детей, живут со мной, выходные проводят с папой. Работаю в IT компании, занимаюсь маркетингом и продажами. Своя квартира. Машину не вожу. Есть, что улучшать, но в целом жизнь устроена в бытовом и рабочем плане.

Если бы не проблема со здоровьем. Был перелом шейки бедра. Перелом сросся, но сустав практически перестал функционировать. Живу с постоянной болью, движения ограничены, ногу с трудом сгибаю, хожу с опорой на трость. Врачи говорят, что теперь только эндопротезирование. Сейчас разбираюсь с получением квоты, но это требует времени.

Соответственно спортом заниматься не могу, только ЛФК, активные виды отдыха не для меня. За фигурой слежу, чтоб лишнего веса не было, но качество тела без спорта снижается. Ну и грациозности, конечно, никакой, хожу как утка, сажусь и встаю с трудом.

Несмотря на это поклонники периодически появляются, правда в основном из соц сетей, друзья друзей. Видимо на фото реагируют, а потом… Кто-то исчезает после пары свиданий, но бывает, что и хотят продолжения, но я не хочу.

(Автор двигается с трудом, но мужчин называет поклонниками. Чему они поклоняются? В первую очередь надо перестать называть таким словом всех, с кем удается пообщаться. Понятно, почему это не мелочь?)

Понимаю, что при таких условиях, как у меня, нужен идеальный имидж и поведение должно быть очень красивое, чтобы мужчина действительно увлекся. Пока не получается такое с собой сделать. И планка ожиданий у меня видимо задрана, никак не могу смириться со своим набором щипцов и скорректировать её. Смотрю на красивых и статусных мужчин. 🤦‍♀️🤷‍♀️

(Вот в этом месте – ее слепое пятно. Она пишет о неком Мужчине, который увлечется, если у нее будет идеальный имидж. Идеального имиджа в случае автора не может быть. Но идеальный имидж – это притязание на мужчину с очень хорошим имиджем. Есть огромное количество мужчин с имиджем не очень хорошим и даже плохим. Но в этих мужчинах тоже есть свои достоинства, они тоже люди, люди мужского пола, они бывают добрые, умные и интересные. Кроме того, имидж можно улучшить, плохой имидж часто связан с фрустрацией в любви или с общей депрессией. Но нет. Нашей автору подай красивых, да еще и статусных, хотя сама она не такая)

На какой уровень мужчины можно рассчитывать в такой ситуации? И как правильно вести себя с такими щипцами?

(На свой уровень мужчин можно рассчитывать. При любом уровне можно рассчитывать на свой уровень партнеров, плюс-минус. Выше уровень – это если вы нерыба. Но даже нерыбы часто не хотят другой уровень, они уважают свой уровень и свой образ жизни, и свой круг интересов. То есть будь на месте автора нерыба, она не стремилась бы найти спортивного красавчика. Просто потому, что тот стал бы томиться рядом с малоподвижной женщиной, ходящей как утка, стал бы страдать от отсутствия совместного активного досуга и ее раздражать. То есть важно оценить себя правильно и с уважением, тогда будет понятно, что нужен такой же человек как вы, с теми же достоинствами и примерно теми же проблемами, чтобы решать их вместе. Если вы бедны, бедный мужчина будет рад, что вам он интересен, а богатый будет тяготиться вашей бедностью. Поэтому любовь лучше всего получается с людьми своего круга, своего социального этажа, своего возраста, близкими по имиджу, по образованию, по доходам. Такие люди рядом с вами довольны, не тяготятся вами, признательны вам за симпатию и доверие, если у вас не дефолт. Равенство и доверие нужны для баланса в любви, а мезальянсы этот баланс разрушают. Друзья, как думаете, почему автор не хочет эту простую вещь принять?)

Спасибо.