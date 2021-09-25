Мнение: Стремительная деградация



Брэд Фицпатрик, основатель ЖЖ – слева

Вообще – это уже становится интересным. У вас ведь тоже, друзья, комментарии в ФБ начали каким-то самым непредсказуемым образом “размножаться”? То есть – вот идет какой-то, в терминах ЖЖ, “корневой” комментарий, вот кто-то написал свой “комментарий к комментарию”, вот возникла цепочка комментов, ты пролистываешь вниз… и вдруг – ниже, там где должен быть другой корневой коммент, оказывается… дубль одного из комментов из цепочки. А за ним – еще один “дубль”, второго или третьего уровня – но почему-то тоже на месте “корня”!

У меня пара френдов попались – они реально приняли эти внезапные комментарии за “дубли” тех, которые были выше, и решились их удалить (подвела страсть к порядку). Но этого делать было нельзя! Так как это не дубли – это надо назвать как-то по-другому, может, “фантомы”… Или клоны! Но клоны с интересной особенностью – когда удаляешь “клона”, ты одновременно как бы убиваешь и подлинного “брата”, то есть при удалении одновременно исчезает и коммент-первоисточник!

Еще одна особенность “клонов” – к ним нельзя… оставить свой комментарий! Поле открывается, но вписать в него ничего не удается! И оно в принципе понятно – ведь это “ненастоящий” коммент, настоящий-то был выше; а это фантом-клон.

Говоря проще – все более усиливается ощущение, что Фейсбук помаленьку начинает идти вразнос. Его программное обеспечение НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ – все время возникают какие-то сбои – пока мелкие, но раздражающие.

А я ведь еще помню то время в начале “десятых”, когда народ массово побежал из ЖЖ на едва возникший русскоязычный Фейсбук – не в малой степени потому, что ЖЖ тогда подвергался постоянным атакам неизвестных хакеров и страдал от собственных технических несовершенств, поэтому постоянно “падал” и “зависал”, порой на сутки и более. На фоне тогдашнего плачевного ЖЖ ФБ крайне выгодно отличался какой-то феноменальной устойчивостью – он НИКОГДА не падал, и в нем все всегда работало как часы. Люди во многом бежали в ФБ за КАЧЕСТВОМ, он был очень как бы наглядным “символом Запада”в значении, понятном каждому интеллигенту – Место, Где Делают На Совесть. В отличие от ЖЖ – про который уже забыли, что он тоже американское изобретение, и видели в нем типичнейшее “совково-расейское”, то есть по определению “криворукое” порождение.

В общем – “Европа!!” Или даже круче – “Америка!!” Вот так, С ПРИДЫХАНИЕМ, воспринимался тогда, 10 лет назад, Фейсбук.

И что сейчас? Про ЖЖ я, честно говоря, даже забыл, когда он в последний раз падал. 5 лет назад? 8? Богатый функционал, всё есть – совковость ЖЖ проявляется разве лишь в том, что в нем никак не могут “допилить” мобильную версию.

И – нынешний ФБ: жуткий “новый дизайн”, постоянное урезание френд-ленты в пользу боковых, то есть рекламных лент; все время что-то сыплется, сбоит и отказывает – пока радует лишь то, что удается избегать каких-то продолжительных, глобальных зависаний. Но и они, судя по всему, не за горами. “Плюс” (а точнее – в минус) – глобальная, всепроникающая, сверхнаглая и одновременно безмерно ТУПАЯ цензура, которой буквально пропитан нынешний ФБ.

И самое, пожалуй, печальное – что и нынешний Фейсбук, несмотря на все вышеописанные изменения, по-прежнему остается символом и отражением Запада. Сегодняшнего Запада.