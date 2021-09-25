10 фото-сравнений детей и родителей в таком же возрасте, которые докажут, что в 20 лет можно выглядеть по-разному

Наверное каждый слышал от своих родителей фразы по типу «наше поколение было серьезнее, были другие ценности и образ жизни, не то что сейчас».

Кажется, пришло время убедиться в этом по нашей подборке фотографий реальных людей, которые решили сравнить себя и своих родителей и убедились, что это правда другое время и мы совсем разные.

Чем занимались родители и чем занимаюсь я в свои 20 лет

Нам тут по 25 лет

Нам тут по 20 лет, но парочки разные

20 лет могут быть разные

Мои родители и я в 24 года

Заботы моих родителей и мои в 21 год

21 год, но я с лучшим другом

Чем занимались в 21 год мои родители я что творю я

23 года, но «ребеночек» другой

24 года