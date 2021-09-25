10 фото-сравнений детей и родителей в таком же возрасте, которые докажут, что в 20 лет можно выглядеть по-разному
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Наверное каждый слышал от своих родителей фразы по типу «наше поколение было серьезнее, были другие ценности и образ жизни, не то что сейчас».
Кажется, пришло время убедиться в этом по нашей подборке фотографий реальных людей, которые решили сравнить себя и своих родителей и убедились, что это правда другое время и мы совсем разные.
Чем занимались родители и чем занимаюсь я в свои 20 лет
Нам тут по 25 лет
Нам тут по 20 лет, но парочки разные
20 лет могут быть разные
Мои родители и я в 24 года
Заботы моих родителей и мои в 21 год
21 год, но я с лучшим другом
Чем занимались в 21 год мои родители я что творю я
23 года, но «ребеночек» другой
24 года
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