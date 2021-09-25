В разработке находится iPad Pro с радикально новым дизайном

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25.09.2021, 20:32, Разное
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Инсайдеры сообщают, что компания Apple планирует радикально изменить дизайн следующего поколения iPad Pro. Устройство получит новый горизонтально ориентированный дизайн, который упростит использование гаджета.
Старые портативные планшетные компьютеры от компании Apple имеют вертикальную ориентацию. Однако подобное решение приносит определенный дискомфорт при использовании устройства, поскольку в горизонтальном положении пользователь закрывает камеру пальцами. Яблочный гигант видимо решил кардинально изменить дизайн iPad Pro, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Новое устройство имеет горизонтально ориентированный логотип и смещенную камеру. Инсайдеры сообщают, что подобное изменение дизайна коснётся всех последующих моделей планшетов от Apple.

В подтверждение данного факта выступает и большая популярность Magic Keyboard. Горизонтальная ориентация по умолчанию значительно упростит работу с устройством, поэтому вполне логично: сделать данный режим по умолчанию. Официальной информации по данному поводу пока нет, поэтому поклонникам бренда придётся подождать анонса от Apple.

Источник: the-geek.ru



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