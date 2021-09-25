Профессор Хавинсон назвал способы предотвращения болезни Альцгеймера

Владимир Хавинсон, врач, профессор и заслуженный деятель науки, пояснил о болезни Альцгеймера. Эксперт также назвал способы предотвращения серьезного заболевания.

Болезнь Альцгеймера является весьма распространенным недугом среди пожилых людей. Данное заболевание приносит большие проблемы не только больным, но и их родственникам. Чтобы предотвратить развитие болезни, необходимо соблюдать лишь несколько простых правил: отмечает профессор Хавинсон. В первую очередь, следует обратить внимание на нормализацию биоритма. На втором месте – правильное питание, которое предоставит организму все необходимые витамины и микроэлементы. И последнее в списке – физические упражнения, способные улучшить тонус мышц и работу сердечно-сосудистой системы. В совокупности указанные меры способны предотвратить развитие не только Альцгеймера, но и других возрастных заболеваний.

Отдельное внимание профессор уделил социальной сфере. Общение с близкими и родственниками, чтение книг и прочая умственная работа улучшают когнитивные способности человека. Для профилактики можно пропить пептидные нейролептики, но только после консультации с врачом. Не стоит забывать, что самолечение может только усугубить состояние здоровья, поэтому лучше обратиться к специалисту, который поможет подобрать оптимальное лечение для конкретного случая.

Источник: vm.ru