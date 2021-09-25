Новый iPhone 13 Por Max работает почти 10 часов без подзарядки

Новый iPhone 13 Pro Max продемонстрировал рекордные показатели времени работы и смог почти 10 часов работать без подзарядки. До этой модели ни одному смартфону от Apple не удавалось приблизиться к такому времени.

Тестирование нельзя считать научным, так как оно проводилось любителем Аруном Майни. Он взял сразу несколько моделей iPhone и зарядил их до 100%. После этого на устройствах были выставлены одинаковые настройки производительности и яркости. В течение последующего времени телефоны работали без паузы, проигрывая видео и игры. Полностью разрядить iPhone 13 Pro Max Майни удалось только спустя 9 часов и 52 минуты беспрерывной активности. Версия iPhone 13 Pro продержалась 8 часов 17 минут, а обычный смартфон без приставок выдержал 7 часов 45 минут.

В тесте принимали участие и другие модели от Apple. Новую линейку сравнивали с iPhone 12, который выдержал 5 часов 54 минуты и iPhone 11 – 4 часа 20 минут. Самым слабым оказался iPhone SE, ведь уже через 3 часа 38 минут заряд полностью иссяк и телефон выключился. Таким образом тестирование показало, что инженеры iPhone 13 с новыми процессорами A15 Bionic и энергоэффективными экранами смогли увеличить время работы смартфона за счёт увеличения объёма батареи.

Источник: astera.ru