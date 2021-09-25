 

Мнение: Талибану нужно время

25.09.2021, 20:16, Разное
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Талибы призвали мировое сообщество дать им время

Мировое сообщество должно предоставить движению «Талибан»* 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении, заявил министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф.

«Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — приводит слова Ханифа член комисии талибов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

По его словам, талибы не требуют у мира помощи, в отличие от прежнего режима.
Он заявил, что предыдущему афганскому правительству мировое сообщество помогало 20 лет.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мировое сообщество должно оказать Афганистану помощь в связи с критической гуманитарной ситуацией в республике.

PS. Подразумевают, что может получится. А может не получится.

Относительно помощи талиб лукавит, Талибан уже несколько раз заявлял о необходимости гуманитарной помощи из-за рубежа. Кроме того, Талибан прямо высказывал заинтересованность в иностранной помощи в восстановлении Афганистана, в частности, китайской.
Разница наверное лишь в том, что при талибах эту помощь не разворуют. И то, это надо еще проверить на практике.

Источник: Colonel Cassad



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