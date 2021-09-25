Нуланд в ближайшее время может прибыть в Москву. Она встретится с Козаком и обсудит Украину – СМИ

Визит в Москву замгоссекретаря США вступил в финальную фазу подготовки, это уже “почти решенный вопрос”, указал собеседник издания в российских госструктурах.

Ключевым собеседником Нуланд в Москве будет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, а основной темой встречи будет украинская тематика, уточнили источники.

Москва взамен требует, чтобы США выдали визу специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе первого комитета Генеральной Ассамблеи. Этот чиновник не может получить визу Штатов с осени 2019 года, напомнила газета.

Контекст:

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в “черный список” в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Весной этого года Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Наибольшую известность в России американский дипломат приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды.

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