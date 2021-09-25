 

Залужный о модернизации вооружения в Украине: Половину танков уже обновили, “Грады” улучшают до “Ольхи”

25.09.2021, 20:12, Новости дня
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“Если мы посмотрим на вертолеты Ми-8МСБ, то от этого вертолета от советских времен остался только разве что один фюзеляж, все остальное производится на территории Украины. Сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня уже 50% из них модернизированы. Опять же, от советского танка там остался только корпус. У государства будут средства, государство будет нам их выделять, мы будем расти и дальше. И это касается остального вооружения”, – сказал он.

По его словам, реактивные системы залпового огня “Град” также модернизируют.

“Грады” модернизируются к виду “Ольха” или даже “Ольха-М”. Опять же, на сегодня мы не можем себе позволить взять каждый реактивный дивизион отдельной бригады и модернизировать. Это средства. Это очень много средств. Но опять же такая работа идет”, – заключил главнокомандующий.

Контекст:

Совет нацбезопасности и обороны Украины 17 сентября решил увеличить финансовое обеспечение национальной безопасности и обороны станы в бюджете на следующий год. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины, на основе которого “будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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