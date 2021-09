Трамп вел себя так, будто не хотел разговора с Зеленским – свидетель в деле о первом импичменте Трампа

“Трамп вел себя так, будто не хотел этого разговора. Изначально, по голосу, по тем словам, которые он говорил, все двигалось в неправильном направлении. Но после того, как Зеленский сказал, что мы будем покупать у вас Javelin, Трамп в этом увидел момент и добавил, что если вы хотите Javelin, надо делать расследование по [Хантеру] Байдену [сына конкурента Трампа на должность президента США Джо Байдена]”, – сказал Виндман.

По его словам, Трамп начал говорить, что Хантер Байден коррумпирован.

“Зеленский справился неплохо. Он сказал: “Хорошо, передавайте по каким-то официальным каналам, что у вас есть по этой теме, мы посмотрим, если что-то в этом есть”. Но это не то же самое, что согласиться. Учитывая ситуацию, он неплохо выступил”, – считает Виндман.

Он отметил, что во время разговора 25 июля с американской стороны “на звонке” было шесть человек. Экс-сотрудник Белого дома утверждает, что на тот момент советник Трампа по безопасности Джон Болтон “специально исключил себя из разговора, он все чувствовал”.

“Президент действовал не по законодательству, это влияло на безопасность США, на многих уровнях были бы проблемы. Я подал отчет и оттуда все началось. Я использовал только официальные каналы, и эта официальная информация в итоге дошла до Конгресса”, – рассказал Виндман.

Контекст:

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал Болтон.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля Верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера “непорядочным”. Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.

После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, спустя некоторое время Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана.

9 июля Виндман подал в отставку из вооруженных сил США, а адвокат сообщил, что он пережил “кампанию буллинга, запугивания и возмездия” со стороны Трампа.

В 2020 году из-за событий в Капитолии против Трампа было начато еще одно дело об импичменте, которое завершилось так же, как и первое: Палата представителей объявила, а Сенат – нет.

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м умерла его мать, а отец с тремя сыновьями и тещей эмигрировал в США. Виндман говорит на украинском.

—