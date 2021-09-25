 

Учёные из “Сколково” разработали систему “Умного электронного голосования”

25.09.2021, 20:11, Разное
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Учёные из “Сколково” сообщили о завершении создания системы “Умного электронного голосования”. Полностью отечественный стартап состоит из компьютера «Эльбрус» и китайского матричного принтера.

По словам разработчиков, система голосования сможет заменить собой ЦИК и существенно сократить расходы на организацию выборов. Компьютер самостоятельно анализирует введённые в него данные о кандидатах и принимает решение об их допуске или недопуске к выборам, после чего принтер распечатывает список прошедших отбор.

Затем после нажатия кнопки «Пуск» компьютер выбирает самых достойных, а принтер распечатывает их фамилии. Процесс печати происходит публично, на глазах у наблюдателей. Печать производится на гербовой бумаге, имеющей 146 степеней защиты.

“Система умная, простая и надёжная. После её внедрения ни у кого не останется сомнений в честности проводимых в России выборов”, – оценил изобретение глава Комитета по информатизации ГД РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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