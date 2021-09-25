Мнение: Про курс
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Друзья, много людей написали и прислали скрины, что совершили сегодня много попыток с 12 часов и не смогли купить курс.
Вебинар разбирается с техническими проблемами. Надеюсь, что вы все написали в поддержку.
Но чтобы компенсировать такую несправедливость, завтра в 12 часов по Москве снова будут открыты продажи.
Будем надеяться, что завтра все пройдет гладко.
Если вы зарегистрировались сегодня и не смогли оплатить, сможете сделать это завтра.
Ссылку я повторю в этом посте.
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет