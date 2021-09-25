Мнение: Про курс

Друзья, много людей написали и прислали скрины, что совершили сегодня много попыток с 12 часов и не смогли купить курс.

Вебинар разбирается с техническими проблемами. Надеюсь, что вы все написали в поддержку.

Но чтобы компенсировать такую несправедливость, завтра в 12 часов по Москве снова будут открыты продажи.

Будем надеяться, что завтра все пройдет гладко.

Если вы зарегистрировались сегодня и не смогли оплатить, сможете сделать это завтра.

Ссылку я повторю в этом посте.