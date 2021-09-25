Мнение: Масочная сегрегация



На плаще у старой дуры (не знаю, кто это) написано “Равные права”

На днях оказался на затяжном праздновании «окончания выборной страды» в одном из фешенебельных ресторанов Москвы – в районе Плющихи. Да, вчера ты в Барнауле, сегодня в московском злачном заведении самого высокого пошиба – такова судьба вольного социолога. И вот там я испытал крайне необычное для себя желание – мне вдруг захотелось надеть маску.

Читатели знают, что я вообще-то идейный противник всех и всяческих масок и сам все эти полтора года безумия стараюсь их носить по минимуму или не носить совсем. Прежде всего потому, что польза от них крайне сомнительна, а вред несомненен. Но тут, на примере «элитного заведения», я отчетливо увидел, что они уже превратились в инструмент социальной сегрегации, что уж совсем мерзко.

В общем – видимо, именно в связи с «элитностью», ВСЕ официанты в ресторане были полностью в масках и даже в перчатках (!) – и это несмотря на то, что перчатки вроде бы указом мэра «в связи с успехами в борьбе с ковидом» отменены. Несчастные сновали, как тени – и это особенно контрастировало с тем, что посетители ресторана, естественно, также поголовно были без масок. В итоге имел место очень четкий эффект – можно было одним взглядом определить, кто «гость», а кто – обслуживающий персонал. Из-за чего возникла неприятная ассоциация с каким-то садомазоклубом.

Дальше – больше: по окончании «званого ужина» переехали «попеть» в какое-то еще более злачное заведение в районе Нового Арбата – с караоке. Там еще круче: мало того, что все официанты и диджеи в масках, как приговоренные; там еще (место ж опять-таки «элитное») – были еще эдакие «танцующие девушки», кажется, они называются нынче «гоу-гоу» – типа, танцуя с минимумом одежды в вольном стиле, они должны создавать у публики соответствующий настрой для «отдыха». Так вот, что меня поразило: и эти гоу-гоу, хоть и вынуждено приоткрывали максимум тела, все равно – явно соблюдая требования Роспотребздравнадзора… тоже были в масках! Маски у них, понятно, были особые, расшитые этакими блестками и прочей бижутерией, но суть-то не скроешь, намордник он и есть намордник.

И опять – крайне неприятное чувство сегрегации: девушка в наморднике – значит, из персонала, девушка с «босым лицом» – значит, «как мы», «белая госпожа». Противно.

Ей-богу, надел бы маску, чтобы не участвовать в этом маскараде. Но, во-первых, у меня ее с собой не было, а во-вторых – есть и пить в маске – как? Мы ж не немцы (те, говорят, как-то умудряются – орднунг, приказы не обсуждаются, вот это вот всё). В общем, крайне неприятная и унизительная для всех сторон ситуация.

И только ради бога, прошу не начинать тут демагогию насчет «спасения жизней». Официантов и весь обслуживающий персонал заставляют носить тряпки на лицах явно не для спасения (если бы власти верили в целительную силу масок и страшную угрозу вируса, они бы заставляли таскать маски и посетителей). Нет, заставляют по стандартной причине – потому что могут. Просто используют повод для издевательства над людьми, да и заодно играют на самых низменных комплексах тех же клиентов общепита: кому-то ведь и в самом деле нравится чувствовать себя «белым барином» или «барыней» среди униженных холопов, лишенных даже права на собственное лицо.

UPD. Написал про это – и рядом увидел пост о том, что скандалы на «масочную тему» бушуют везде. Вот наш известный ЖЖ-американист пишет у себя:

Партия элиты

45. Пока суть да дело, появился новый стандарт, как при любом социализме, – элита маски не носит, но обслуживающий персонал обязан. На недавнем помпезном празднестве в Нью Йорке (куда Оказия явилась в роскошном платье с призывом обложить богатых налогами, с хвостом, который за ней выносилa прислуга в масках). Потом Vogue выпустили видео, как они готовили Оказию к балу, оказалось, ее целый коллектив в масках наряжал и накрашивал.

46. Tа же история с обслугой в масках на мероприятии по сшибанию политических денег для Пелоси.

47. Та же на банкете к дню рождения Обамы – это вообще было феноменальная история. Сначала должен был быть супер-огромный банкет, но потом начались вопросы о ковиде. “Корреспондентка” Нью Йорк Таймс в Белом Доме объяснила, что это не проблема, это безопасно, поскольку это “утонченная, вакцинированная публика”. Тем не менее, Обама сократил это до просто огромного банкета. Кого-то пришлось вычеркнуть, – и, как заметили Таймс, Обама сохранил всяких “знаменитостей”, но вычеркнул бывших сотрудников своей администрации, которые делали его Президентство, включая Давида Аксельрода, без которого никакого Обамы не было бы. Публика, которая читает нам лекции о масках и глобалворминге, прибыла на остров на частных самолетах, и отплясывала без масок, маски для обслуги.

Самое забавное в этом, что Окасия Кортес – она как бы “левая”, то есть – “за трудящих”.

Да и мы у себя можем вспомнить массу таких «масочных» историй про наших «селебретиз», которые все без масок, когда обслуга при них – в масках. Цаки для пацаков, мать их.