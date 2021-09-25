Девятнадцатилетняя Валя – Личное мнение
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Именно такая подпись стоить в профиле Инстаграма Вали Карнавал.
Фото: Соцсети
Девятнадцатилетняя Валя. И этим всё сказано.
У большинства мужчин, услышавших словосочетание «девятнадцатилетняя Валя», шевельнётся в штанах.
Девятнадцатилетняя Валя, Люба, Оля, Света, Наташа — это всё сексуально без лишних слов и даже без сопровождающих картинок.
А вот «38-летняя Ксения» несексуально звучит. И звучит несексуально, и выглядит, по сравнению с «девятнадцатилетней Валей». И даже спасительный фотошоп не помогает при противопоставлении с реальной 19-летней свежестью.
Фото: Соцсети
К чему это я? Ах, да, тётки: вы всерьёз верите, что можете конкурировать в эротическом плане с 19-летними девчонками? Что вы, возможно, даже в чём-то и лучше, чем они?
Если да, то что у вас в головах? Месячные?
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Источник: Лена Миро
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