 

18 кулинарных неудач от людей, которые теперь уверены, что готовка — это не моё

25.09.2021, 19:46, Разное
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Всегда приятно наблюдать, как кто-то готовит, и на секунду кажется, что все так просто и ты сможешь так же, если не лучше.

Однако, как выяснилось, не все так просто и не всем дано быть поварами — наша подборка тому доказательство.

Не думала, что такое возможно!

Яблочный пирог

Неудачно открыла упаковку

Кажется, я из пельменей создал врата ада

Моя младшая сестра решила сделать нам ужин

Никогда не грей пиццу в коробке

Это мой первый день работы на кухне и видимо последний

Напомните мне, как называется эта прожарка?

Ожидание/реальность

Моя первая попытка сделать торт

Боль, слезы, ужин

Как же больно на это смотреть

Курица готова!

Жена целый час готовила, я решил помочь, а через 10 минут придут гости

Поставила пирог в печь и немного уснула

Нет, не лава, это моя пицца

В моей голове это был шедевр

Нашла рецепт в тик-токе и решила попробовать



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