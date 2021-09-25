18 кулинарных неудач от людей, которые теперь уверены, что готовка — это не моё
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Всегда приятно наблюдать, как кто-то готовит, и на секунду кажется, что все так просто и ты сможешь так же, если не лучше.
Однако, как выяснилось, не все так просто и не всем дано быть поварами — наша подборка тому доказательство.
Не думала, что такое возможно!
Яблочный пирог
Неудачно открыла упаковку
Кажется, я из пельменей создал врата ада
Моя младшая сестра решила сделать нам ужин
Никогда не грей пиццу в коробке
Это мой первый день работы на кухне и видимо последний
Напомните мне, как называется эта прожарка?
Ожидание/реальность
Моя первая попытка сделать торт
Боль, слезы, ужин
Как же больно на это смотреть
Курица готова!
Жена целый час готовила, я решил помочь, а через 10 минут придут гости
Поставила пирог в печь и немного уснула
Нет, не лава, это моя пицца
В моей голове это был шедевр
Нашла рецепт в тик-токе и решила попробовать
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