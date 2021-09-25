Терапевт перечислила главные правила питания для людей в возрасте от 50 лет

После 50 лет людям следует пересмотреть свои пищевые привычки, чтобы избежать проблем с лишним весом и работой сердца и сосудов. Главный терапевт Минздрава РФ и глава НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина назвала главные правила питания для такой категории населения.

После 50 лет в организме происходит ряд изменений – замедляется метаболизм, ускоряется потеря мышечной и костной тканей, иммунная система начинает работать иначе, уменьшается количество половых гормонов. Все это приводит к повышению рисков развития «возрастных» недугов – болезней Паркинсона и Альцгеймера, диабета, атеросклероза, заболеваний сердца, онкологии. Именно от правильного питания зависит состояние здоровья перешагнувшего этот порог человека. В рационе должны присутствовать полезные вещества, что касается калорий, то речь идет о 1600-2000, что зависит от уровня физической активности.

Также необходимо отказаться от злоупотребления солеными блюдами, так как это приводит к нарушениям в работе почек, появлению отеков и скачкам артериального давления. Ограничить стоит употребление полуфабрикатов, копченых продуктов и сыров. В день можно съесть пару кусочков соленой сельди и две сосиски, что восполнит суточную норму натрия. При приготовлении блюд лучше приправлять их лимонным соком, луковым и чесночным порошками, перцем и сухими или свежими травами вместо соли.



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Аналогично стоит поступить и с сахаром, газированными напитками, соками и кондитерскими изделиями. При этом не стоит отдавать предпочтение сахарозаменителям, так как эффект от их включения в рацион будет таким же. Следует ограничить употребление насыщенных жиров, содержащихся в фаст-фуде, маргарине, сале, жирном мясе и жареных продуктах, так как их избыток увеличит риск развития атеросклероза. Алкоголь после 50-ти станет более вредным, особенно для печени, а чрезмерное употребление кофе будет причиной для обострения заболеваний сердца.

С осторожностью следует относиться и к жестким диетам, так как они могут привести к необратимым проблемам со здоровьем. По словам Оксаны Драпкиной, лучшим вариантом станет средиземноморская диета с преобладающей растительной пищей. К таковой относятся овощи, фрукты, семена и орехи, бобовые и злаки. В умеренных количествах можно употреблять рыбу и морепродукты, мясо птицы, зелень и специи, оливковое масло, яйца и молочные продукты.



Изображение взято с: pixabay.com

Важным аспектом является и употребление достаточного количества воды – 6-8 стаканов в день. Стоит избегать одиночества, стараясь общаться с друзьями и близкими, так как это предотвратит появление проблем с эмоциональным состоянием. Выделять время необходимо и для умеренных физических упражнений, положительно влияющих на важные системы организма.

Источник: rg.ru