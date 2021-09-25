Диетологи назвали признаки на коже, свидетельствующие о необходимости изменения питания

Диетологи Кайл Кроули и Стивен Хамбл назвали признаки на коже, которые могут свидетельствовать о том, что человек питается неправильно, и нужно пересмотреть рацион. К таковым относятся сыпь и сухость кожных покровов.

Сухая кожа является самой распространенной проблемой в зимнее время. Дело в том, что наступают холода, учащаются осадки, усиливается ветер, солнечных дней становится меньше. Также в такое время года люди зачастую страдают от нехватки витаминов или же начинают употреблять больше вредной пищи. По словам Хамбла, необходимо насыщать организм полезными веществами. Особенно важен витамин D. В рационе должны присутствовать яйца, красное мясо, грибы и жирная рыба. Это позволит предотвратить появлении экземы, псориаза и сухости кожи.

Наличие на лице прыщей говорит об избытке в рационе углеводов и тяжелых продуктов. Увеличивать уровень сахара в крови могут хлеб, макароны, рис и сахар, что приводит к чрезмерному выделению кожного сала и закупорке пор. Речь не идет об отказе от этих продуктов, достаточно употреблять их в маленьких количествах. Людям с жирной кожей следует насыщать организм цинком, витаминами А и Е, фолиевой кислотой, флоретином.

Морщины тоже могут говорить о неправильном питании. Чтобы избежать проблемы, следует употреблять богатые витамином С продукты – цитрусовые, киви, и цинком – шпинат и брокколи. Это поможет нормализовать синтез коллагена в организме. Многие сталкиваются с розацеа, поражающей нос, щеки и подбородок. Состояние напрямую связано с микробиомом кишечника, а пользу принесет клетчатка и пробиотики, а также отказ от вредных продуктов.

При неправильном питании могут возникать пятна на лице. Причиной гиперпигментации становится гликирование из-за чрезмерного употребления сладостей. Диетологи рекомендуют в холодное время года отдавать предпочтение средиземноморской диете, чтобы избежать проблем со здоровьем кожи и организма в целом.

Источник: zoj.news