Восстанавливающаяся после болезни МакSим показала снимок в «голом» платье

Певица МакSим, которая некоторое время назад выписалась из больницы и проходит восстановление после болезни и комы, опубликовала новый снимок в соцсети Instagram. На нем певица запечатлена в «голом» платье.

Для фотосессии МакSим выбрала серебристое платье из полупрозрачной ткани, украшенное блестками. Глубокий вырез позволил фанатам рассмотреть длинные ноги артистки, а благодаря открытому верху наряда можно увидеть татуировку на плече. Певица позировала перед камерой с нежным макияжем на лице и распущенными волосами с небрежными локонами.

Фанаты принялись расхваливать своего кумира, желая ей сил и терпения для полного восстановления. Многие из них заявили о своем желании поскорее увидеть МакSим на сцене.