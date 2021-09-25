 

Восстанавливающаяся после болезни МакSим показала снимок в «голом» платье

25.09.2021, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица МакSим, которая некоторое время назад выписалась из больницы и проходит восстановление после болезни и комы, опубликовала новый снимок в соцсети Instagram. На нем певица запечатлена в «голом» платье.
Для фотосессии МакSим выбрала серебристое платье из полупрозрачной ткани, украшенное блестками. Глубокий вырез позволил фанатам рассмотреть длинные ноги артистки, а благодаря открытому верху наряда можно увидеть татуировку на плече. Певица позировала перед камерой с нежным макияжем на лице и распущенными волосами с небрежными локонами.

Фанаты принялись расхваливать своего кумира, желая ей сил и терпения для полного восстановления. Многие из них заявили о своем желании поскорее увидеть МакSим на сцене.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Зеленский заявил о неспособности Рады завершить конфликт в Донбассе

07.06 / Скандалы: Побег из Уханя

06.07 / Мнение: Триумф летающего автомобиля, сгоревшая Тесла и собачий юмор

02.08 / Мнение: Сталин про водку, основная идея марксизма и коммунизм как при царе

24.09 / Скандалы: Деньги под доброе имя

22.09 / Арбидол исключен из списка лекарств для пациентов с легким COVID-19 в стационаре

09.09 / Чай с бутербродом – сигнал о болезни, а не предпочтение в еде

06.02 / Снижение пенсионного возраста в Китае привело к росту ВВП на 1,4 процента

13.09 / Мнение: Имитация и праздник…

13.06 / Приталенные блейзеры и не только: антитренды 2021 года, которые многие до сих пор продолжают носить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика