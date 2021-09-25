Мнение: Расстройства

Распространенность депрессии у людей, которые недавно выздоровели после COVID-19, достигает 29%. Такую статистику привела в пятницу заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член Исполкома Российского общества психиатров, профессор Наталия Петрова в ходе прошедшей в Кирове всероссийской научно-практической конференции по психиатрии.

“Частота психических расстройств, которые мы наблюдаем при коронавирусной инфекции, существенно выше, нежели при других вирусных заболеваниях. Распространенность депрессии у пациентов, которые недавно выздоровели от COVID-19, достигает более 29% случаев.

Очевидно, что при всех хоррор-свойствах, которые приписывают вирусу ковида, на психику он влиять не в состоянии. По крайней мере, даже совсем отмороженные сторонники небывалой вредоносности ковида эту крайне соблазнительную тему обходят стороной.

А вот у психологического, административного и политического террора, который обрушился последние полтора года на население, как раз такая функция есть. Депрессии, как ласково называют очевидные психические расстройства (прямо назвать их опасно, поэтому и нейтральный термин «депрессия») – это прямое следствие насилия на государственном уровне, которое режим обрушил на население страны. И 29 процентов — это запредельный уровень, стоит отметить. Самые пессимистичные оценки, которые давались в начале «пандемии», когда террор только-только начинался, давали максимум в 20 процентов населения с психическими расстройствами, который будет наблюдаться на выходе из «эпидемии». Она еще продолжается, а речь идет о 29 процентах. И по всей видимости, самые пессимистичные прогнозы вначале могут теперь считаться верхом оптимизма.

Помимо прямой угрозы такого угнетенного и подавленного состояния, которое ведет к существенному ослаблению иммунного ответа, такой огромный процент психически ослабленных людей — это неизбежные посттравматические синдромы. Фактически население загнали в боевую обстановку со всеми сопутствующими этой обстановке последствиями. Логично ожидать всплеска «частного насилия» после того, как режим будет вынужден снимать пресс террора. Уличная преступность, семейное и бытовое насилие, психопаты-стрелки-колумбайнеры — это неизбежное следствие того, что сегодня творит режим с людьми.

А если в ходе идущих процессов режим еще и умудрится грохнуться по-настоящему, то за этим может последовать чудовищная волна политического насилия, перемешанная с психическими расстройствами. Смесь адская.

У всего есть последствия. Запустив волну террора в отношении населения, власть получает на выходе тяжелейшие следствия проводимого ею безумия. И озвученные Наталией Петровой данные — только небольшая часть того, с чем мы в итоге столкнемся.

Воистину, даже вражеское нашествие не могло бы принести нашей стране больше вреда, чем правление бездарных и безголовых двоечников из каких-то невообразимых трущоб.

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