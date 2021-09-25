 

Путин сравнил вакцинацию в РФ и Европе

25.09.2021, 19:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Европе вакцинация фактически проводится в обязательном порядке, в РФ это делается гораздо мягче, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

«В некоторых странах (выборы – прим. ВЗГЛЯД) растянуты на неделю, в тех же США – сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано еще и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах – они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация … фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы – фактически так. Мы делаем это гораздо мягче», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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