Путин сравнил вакцинацию в РФ и Европе

В Европе вакцинация фактически проводится в обязательном порядке, в РФ это делается гораздо мягче, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

«В некоторых странах (выборы – прим. ВЗГЛЯД) растянуты на неделю, в тех же США – сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано еще и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах – они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация … фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы – фактически так. Мы делаем это гораздо мягче», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)